MILAN INTER DERBY PER CASTROVILLI / Poco più di 24 ore al derby di Milano, che Ante Rebic e Stefano Sensi avrebbero potuto giocare con le maglia invertite. Il Milan ha, infatti, seguito per molto tempo il giovane centrocampista del Sassuolo, passato poi all'Inter dopo un vero blitz di Marotta, che ha messo sul piatto l'offerta più convincente. Discorso simile per l'attaccante croato, accostato per tutta l'estate ai nerazzurri, che solo all'ultimo giorno è passato al Milan grazie al lavoro di Boban.

Sono tanti i derby di calciomercato che hanno visto coinvolti i due club e in futuro se ne ripeteranno certamente altri. Il calciatore che potrebbe infiammare il mercato e vedere Milan e Inter sfidarsi ancora una volta è Gaetano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al derby e non solo CLICCA QUI . Il classe 1997 sta stupendo tutti - laci ha già messo gli occhi sopra - e la Fiorentina vuole blindarlo con il rinnovo. Il centrocampista, come dimostrano gli ultimi movimenti di calciomercato, è davvero il profilo ideale per le due squadre: l'Inter, infatti, sta diventando sempre più italiana, il Milan ancora più giovane