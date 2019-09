LAZIO SERGIO CALCIOMERCATO INZAGHI PETAGNA/ La stagione della Lazio stenta a decollare dopo un super inizio.

Il club biancoceleste, nella serata di ieri, ha collezionato una brutta sconfitta in Romania contro il Cluj e Raffaele, ex giocatore della squadra capitolina, ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva' delle lacune della rosa: "Manca una prima punta di una certa importanza ad. Un giocatore con delle caratteristiche alla, ed è questa la nota negativa dell'ultima finestra di mercato". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!