Calciomercato Milan, Musacchio si guadagna il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO RINNOVO / Domani a San Siro andrà in scena il derby delle difese migliori della Serie A con una sola rete subita. Il dato, dopo solo tre partite, è certamente poco indicativo ma rappresenta però una piacevole conferma, soprattutto per il Milan. In estate si sono esaltate le difese di Inter, Juventus e Napoli, rafforzatesi con importantissimi innesti ma c'è un dato che fa ben sperare i rossoneri: la porta del Diavolo - con soli 17 centri - è quella meno battuta nel 2019 in tutta la Serie A.

Il merito è certamente di Gigioma anche della coppia centraleL'argentino - criticato forse un po' troppo ingiustamente - è dunque tra i protagonisti di questo risultato e anche con Giampaolo sta trovando continuità al fianco dell'italiano; per Duarte si fa così complicato scalare le gerarchie. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il buon rendimento di Musacchio potrebbe dunque spingere il Milan a proporgli il prolungamento del contratto che andrà in scadenza solo nel