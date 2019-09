JUVENTUS VERONA SARRI CONFERENZA STAMPA/ Alla vigilia di Juventus-Verona, Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri, presenta la sfida dopo il pareggio esterno in casa dell'Atletico Madrid di Simeone.

Sul turnover: "Vediamo la situazione, perché dobbiamo preparare una partita con un solo allenamento, poi prendiamo le decisioni, se le rotazioni saranno ristrette o allargate per la fatica. In Italia abbiamo un po' la fissa del turnover, in Inghilterra le squadre giocano con 14 giocatori. In questo momento non è un discorso di cambiamenti, la squadra ha bisogno di consolidarsi e nella prima fase ci vogliono posizioni forti.

Buffon e Dybala? Preferirei dirlo prima ai giocatori".

Sui ruoli dei giocatori: "Questa è la mia Juventus con caratteristiche molte diverse dalle altre mie squadre, così come lo era il Chelsea. Cercheremo di giocare un calcio con qualche idea, ma senza andare fuori dagli attributi dei giocatori".

Dybala: "Se non l'avessi visto pronto non l'avrei messo in un momento decisivo della partita. Probabilmente non è al top della condizione, ma è in grado di giocare e di darci una mano".

Su Bernardeschi: "Secondo me sarà più un centrocampista che un attaccante esterno, in questo caso ho più giocatori in mediana che sulla fascia, quindi ora è lì. Finora non ha inciso, ma cercheremo di farlo crescere con una personalità in grado di fargli portare in campo quelle qualità che lui ha".

SEGUI LA CONFERENZA LIVE