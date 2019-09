Barcellona in rosso: altri 100 milioni dalle cessioni, Serie A in agguato

BARCELLONA CESSIONI 100 MILIONI / Tanti sorrisi in casa Barcellona per le previsioni di un fatturato che si preannuncia come il più alto della storia azulgrana, ma che in ogni caso non cancella il rosso da 217 milioni di euro. Secondo 'MARCA', anche all'inizio di questa stagione la dirigenza catalana ha previsto un introito dalle cessioni, quantificato a livello previsionale in 172 milioni di euro.

Grazie alle vendite estive, il club ha già incamerato circa 60 milioni (Malcom, Cucurella e il prestito di Coutinho), più di 100 milioni in meno rispetto al previsto. Anche per questo, il mercato di gennaio sarà soprattutto orientato alle uscite con giocatori comeche sono stati accostati molto di recente anche a squadre italiane,su tutte.