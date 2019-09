UDINESE BRESCIA ESONERO CORINI / Partita delicatissima quella di domani alle 15 tra Udinese e Brescia, considerata da alcuni addirittura l'ultima spiaggia per Eugenio Corini.

Dopo la sconfitta casalinga per 3-4 contro il Bologna, le voci sul possibile esonero dell'ex centrocampista si sono rincorse ma non hanno intaccato le certezze del tecnico delle Rondinelle, che ha risposto così in conferenza.

"Ho capito che c'è qualcuno che vuole destabilizzare. C'è chi sfrutta alcune situazioni e questo vuol dire che siamo sotto fuoco amico, è destabilizzante. Voi dovete rispettare quello che dico e le mie maniere. Per me vale quello che mi dice il presidente, con cui parlo costantemente. Se viene costruito qualcosa di diverso, fatico a trovare una logica. Questo sembrava un attacco quasi costruito".