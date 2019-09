DIRETTA BOLOGNA ROMA FORMAZIONI / Dopo i recenti risultati, giallorossi e rossoblu si affronteranno oggi pomeriggio per continuare a volare. Alle 15 è in programma il fischio d'inizio di Bologna-Roma. Reduci dalla doppia vittoria e dagli otto gol segnati tra campionato ed Europa League, gli ospiti tenteranno di calare il tris e di riscattare la prestazione incolore dello scorso anno che aprì ufficialmente e irrimediabilmente un fronte di crisi. I padroni di casa sperano di ripetere il secondo tempo disputato a Brescia e di dimenticare le incertezze della prima frazione, conclusa in svantaggio per 1-3.

Calciomercato.it segue la gara del Dall'Ara in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ROMA

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12, Juventus 10, Bologna* 7, Torino* 6, Napoli* 6, Atalanta* 6, Sassuolo 6, Cagliari 6, Brescia 6, Milan 6, Roma* 5, Lazio* 4, Genoa 4, Verona 4, Udinese 3, Spal 3, Lecce* 3, Parma* 3, Fiorentina* 1, Sampdoria* 0.

*Una partita in meno