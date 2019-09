INTER LUKAKU SANCHEZ SOLSKJAER / Lukaku e Sanchez all'Inter? Nessun rimpianto per Ole Gunnar Solskjaer: il tecnico del Manchester United è tornato infatti a parlare dei suoi ex attaccanti, passati poi in nerazzurro, ai microfoni della 'BBC' dopo la vittoria ottenuta in Europa League contro l'Astana: ''"Per me lasciar andare Lukaku e Sanchez è stata la decisione giusta''.

Dopo un avvio scoppiettante l'attaccante belga ha deluso nelle due ultime uscite contro Udinese e Slavia Praga: il derby in programma domani può rappresentare sicuramente l'occasione giusta per rilanciarsi. L'attaccante cileno, che ha esordito contro i fruliani, invece è ancora indietro nella preparazione fisica. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!