DIRETTA LECCE NAPOLI - Il Napoli fa visita al Lecce in una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Reduci dal grande successo in Champions sul Liverpool, i partenopei di Ancelotti hanno bisogno di un'altra vittoria per restare agganciati al treno delle prime. I giallorossi di Liverani, invece, sognano un altro colpaccio dopo quello di lunedì a Torino.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Via del Mare' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Farias, Falco. All. Liverani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente. All. Ancelotti

CLASSIFICA: Inter punti 12, Juventus 10, Bologna* 7, Torino* 6, Napoli* 6, Atalanta* 6, Sassuolo 6, Cagliari 6, Brescia 6, Milan 6, Roma* 5, Lazio* 4, Genoa 4, Verona 4, Udinese 3, Spal 3, Lecce* 3, Parma* 3, Fiorentina* 1, Sampdoria* 0.

*Una partita in meno