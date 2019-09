DIRETTA PREMIER LEAGUE CHELSEA LIVERPOOL / E' tempo di big match in Premier League. Alle 17.30 è infatti in programma Chelsea-Liverpool. Inarrestabili in campionato con cinque vittorie su cinque, i Reds sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Napoli.

Stesso destino per i Blues, che hanno perso in casa contro il Valencia, interrompendo una striscia di risultati utili che durava da quattro partite. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-LIVERPOOL

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount. All. Lampard

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijanldum, Henderson; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp