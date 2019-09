CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Nonostante il ridimensionamento mediatico del caso, l'esclusione dalla lista Champions di Emre Can continua a riverberarsi sulle dinamiche di mercato bianconere. Il centrocampista tedesco sin qui ha dispustato solo mezzoretta nella sfida contro il Napoli e spera di trovare maggiore spazio nella gara di domani contro il Verona.

Al di là del minutaggio che riuscirà ad ottenere in campionato, non è tuttavia escluso che a gennaio le strade dellae dell'expossano separarsi, andando così a stuzzicare le dinamiche del calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

In estate, il Psg ha avviato una trattativa molto concreta, ma all'epoca il giocatore era ancora convinto di potersi giocare le sue carte in bianconero. Tuchel stima molto il ragazzo ed è pronto a tornare alla carica a gennaio. Rispetto a qualche mese fa, però, l'allenatore tedesco potrebbe trovarsi di fronte una concorrenza più agguerrita, visto che anche l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni sulla situazione di Emre Can.