Cina, nazionale olimpica: esonerato Hiddink

CINA ESONERO HIDDINK / E' durata poco più di un anno l'avventura di Guus Hiddink sulla panchina della nazionale olimpica della Cina.

Ufficializzato il 10 settembre del 2018, il tecnico olandese è stato esonerato dalla federazione cinese in seguito ad una serie di risultati negativi, non ultimo la sconfitta casalinga per 0-2 in amichevole contro il Vietnam a inizio settembre.