REAL MADRID ALLEGRI MOURINHO / Il pesante ko rimediato all'esordio contro il allontana ancora di più Zinedine dalla panchina del: il tecnico francese, richiamato nella passata stagione da Florentino, potrebbe presto lasciare i 'Blancos'.

Chi al suo posto? Il primo nome accostato alla panchina del Real Madrid è stato quello di José Mourinho: lo 'Special One', ancora libero dopo l'addio al Manchester United, ha già allenato i madrileni per tre anni e già nella passata stagione si è vociferato di un suo possibile ritorno. Ma secondo quanto riportato da 'Marca' ci sarebbe anche Allegri in corsa: l'ex tecnico della Juventus è più di un'opzione per Florentino e già nell'estate del 2018 fu cercato dal Real. All'epoca Allegri preferì mantenere la parola data ad Agnelli e rimanere alla guida dei bianconeri. Più defilato Raul, attuale tecnico del Castilla: attenzione alla possibile suggestione Xabi Alonso.