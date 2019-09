JUVENTUS CAPELLO / La Juventus esce beffata dalla trasferta di Champions League contro l'Atletico Madrid, con la convinzione però di poter giocare un ruolo da protagonista in Europa. Fabio Capello è fiducioso sul nuovo ciclo targato Maurizio Sarri: "A Madrid ho visto una Juve dalla grande personalità, su un campo difficilissimo. Non è facile affrontare una squadra come l'Atletico senza paura, con lo spirito della Champions - ha sottolineato il tecnico di Pieris a 'Tuttosport' - Se la Juve affronta tutte le partite con la stessa personalità di Madrid, se la giocherà con tutte e potrà arrivare fino in fondo.

Ne sono certo".

Sarri è l'uomo giusto per la Juventus per il dopo Allegri: "E' all'inizio, ha bisogno di lavorare con calma. È molto intelligente, sa di avere una squadra di campioni e sa che non ci sarà bisogno di grosse rivoluzioni - dice Capello - Ha le idee chiare, si è visto l'altra sera".

Capello infine non boccia de Ligt, lodando la campagna acquisti della dirigenza bianconera: "Bisogna dargli tempo, deve trovare confidenza con ambiente e compagni. Ma le sue qualità sono indiscutibili. La Juve ha costruito una rosa super grazie ad un mercato da 9 e mezzo. Dico 9 e mezzo solo perché il 10 non si da mai".