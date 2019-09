INTER ZENGA / Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in vista del derby in programma domani sera a San Siro tra i nerazzurri di Conte e il Milan di Marco Giampaolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Il derby resta una gara particolare, sono convinto che pesi più di tre punti che può regalare in classifica.

Ma ora l’impatto emotivo è molto annacquato rispetto al passato, con tanti stranieri in campo''.

Sulla nuova Inter di Conte: ''L’Inter può lottare per il titolo da subito, anzi sono convinto che lo farà fino in fondo. Difficilmente vedremo fare all’Inter delle prestazioni eccezionali. Ma lo spirito è diverso, il progetto è vincente. E non a caso Conte ha firmato per tre anni''.

L'impatto di Lukaku: ''Sul belga dico solo che mi fido di Conte, ovvero di un tecnico che è arrivato a desiderare questo centravanti così tanto, chiedendolo a tutti i costi. E se l’ha fatto, è perché intravede in lui il terminale ideale per far gol e per dare fisicità alla squadra. Questo è un limite della squadra, mancanza che proprio Lukaku può aiutare a colmare. L’Inter ha cambiato tantissimo, ma quel che più mi piace va oltre il campo''.

La panchina nerazzurra: ''I sogni non costano niente nella vita, no? Credo di aver dimostrato molto nella mia carriera: ho fatto bene ovunque sono andato''..