CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS / George, intermediario e agente di Eljif, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Marte' durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete' per parlare delle prime settimane del suo assistito con la maglia del.

Ecco le sue parole: ''E’ stata una settimana importante perché ha debuttato dal primo minuto in campionato e qualche giorno dopo in Champions. Elmas ha scelto Napoli perchè vuole vincere, ha parlato con Ancelotti ed è sempre più convinto che il progetto Napoli sia vincente. Il Napoli ha una squadra per competere per il titolo, ha più possibilità e spero che l’obiettivo si centri''.