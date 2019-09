p>CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK ZIELINSKI / Dopo la conclusione della finestra estiva di calciomercato, per ilè tempo come per altre società di concentrarsi sui rinnovi di alcuni giocatori: come anticipato da Calciomercato.it sono diversi i contratti dei calciatori sul quale la dirigenza partenopea sta lavorando . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' in ballo c'è anche quello di Milik in scadenza nel 2021: l'attaccante polacco ha sempre aspirato al raddoppio dell’ingaggio, mentre il Napoli non ha mai aperto a questa ipotesi. C'è distanza ma le parti hanno ricominciato a parlarne per trovare un'intesa.

Anche il connazionale Piotr Zielinski sta discutendo con il club azzurro del prolungamento: come per Milik la scadenza è fissata al 30 giugno 2021 e il giocatore chiede un ritocco importante di ingaggio che il Napoli concederà visto che il centrocampista è da sempre al centro dei piani di Ancelotti. Più lontano quello di Mertens (in scadenza nel 2020) visto che il belga guadagna 5 milioni a stagione. Capitolo Callejon: al momento la trattativa è ferma ma un biennale con un aumento d'ingaggio potrebbe bastare per la fumata bianca.