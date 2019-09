p>CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC / Lè pronta a blindare il suo capitano: come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per il rinnovo di contratto di Samir Handanovic. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il 'Corriere dello Sport' conferma l'indiscrezione della trattativa per il prolungamento di contratto dal 2021 al 2022 con lo sloveno che andrebbe a guadagnare un ingaggio da oltre 3 milioni di euro. Un rinonoscimento importante quello da parte dell'Inter per gli alti rendimenti e per la funzione di leader svolta da Handanovic all'interno dello spogliatoio.