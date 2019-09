CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA CASTROVILLI / La nuova Fiorentina di Commisso è un mix di esperienza e gioventù. In Serie A, finora, tanti applausi ma un solo punto in classifica, ottenuto al termine di una prestazione memorabile contro la Juventus. Proprio sabato scorso, infatti, i bianconeri hanno potuto osservare da vicino la prova di alcuni talenti toscani: da Chiesa a Milenkovic, nomi già segnati nella lista di Paratici, che in questo inizio di stagione ha avuto modo di apprezzare anche le qualità di Castrovilli, Sottil, Venuti e Ranieri, artefici di prestazioni importanti.

Calciomercato Fiorentina, da Castrovilli a Sottil: via ai rinnovi

Così, sempre in agguato per le giovani promesse italiane, la Juve potrebbe rappresentare un'insidia per la dirigenza viola, che sta quindi provando a blindare i suoi gioielli: clicca qui per restare aggiornato sulle news di calciomercato e non solo.

Autore di giocate sopraffine contro la Juventus, Castrovilli è a un passo dal rinnovo con la Fiorentina. Dopo la sua firma, riporta il 'Corriere dello Sport', potrebbero esserci anche quelle di Sottil, Venuti e Ranieri fino al 2024. Tuttavia, l'accordo più atteso è quello per Federico Chiesa, rimasto a Firenze dopo un'estate trascorsa sognando proprio la Juventus: in tal senso, quindi, non sono da escludere nuovi tentativi di Commisso per convincerlo a prolungare l'attuale accordo che scade a giugno 2022.