JUVENTUS DYBALA RABIOT SARRI / Il calciomercato estivo ha lasciato alla Juventus una rosa molto ampia per affrontare la nuova stagione. Molteplici sono i campioni che di volta in volta siederanno in panchina mugugnando, come già capitato in queste prime uscite stagionali. Il caso più clamoroso è quello di Paulo Dybala, finito ai margini dei titolari in favore di Higuain.

La parola che Sarri, staff tecnico e la dirigenza starebbero ripetendo di continuo ai talenti rimasti ai margini, riporta 'Tuttosport', è "pazienza". Il tecnico avrebbe infatti spiegato ai calciatori che la stagione è ancora lunga e tutti avranno l'occasione per mettersi in mostra. Qualcosa, del resto, è destinato a cambiare già sabato pomeriggio, quando è previsto turnover nel match contro il Verona.