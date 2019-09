CALCIOMERCATO INTER PSG ICARDI / Reduce da un'estate trascorsa costantemente in prima pagina, Mauro Icardi si sta catapultando nella nuova realtà parigina. Mercoledì è stato tra i protagonisti in campo nel successo del PSG contro il Real Madrid. Poche azioni degne di nota per l'ex Inter, apparso non ancora in perfetta forma.

Intanto, proprio nell'accordo che lo ha portato in Francia, sarebbe prevista una clausola speciale: clicca qui per restare aggiornato.

Il futuro di Maurito, infatti, resta ancora incerto. Qualora il PSG decidesse di pagare i 70 milioni di euro per il riscatto a fine stagione, riporta il 'Corriere dello Sport', una clausola prevederebbe che sia di Icardi l'ultima parola. Così, nel caso in cui decidesse di rifiutare la permanenza a Parigi, per lui si aprirebbe la strada per il ritorno a Milano, con i nerazzurri chiamati a trovargli una nuova destinazione. Ad oggi, però, l'unico pensiero del bomber sembra quello di sbloccarsi e regalare i primi gol ai suoi nuovi sostenitori.