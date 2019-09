EUROPA LEAGUE ROMA ISTANBUL BASAKSEHIR ZANIOLO / Due assist ed un gol per Nicolò Zaniolo questa sera contro l'Istanbul Basaksehir in Europa League. Nel post-partita lo stesso classe 1999 della Roma ha parlato a 'Sky': "Sono molto felice per quello che sto facendo e dimostrando in campo.

Felice anche per la vittoria della squadra soprattutto e ora dobbiamo vincere a Bologna. Sono contento di giocare con Dzeko ed apprendere tutto ciò che fa in campo. La costanza penso sia la cosa principale e devo continuare così. Il gioco è sia offensivo che difensivo con Fonseca e dobbiamo proseguire così. Cambiamenti? Stiamo facendo bene. Facciamo i gol e dobbiamo essere bravi a non prenderli".