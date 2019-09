ROMA BASAKSEHIR CRISTANTE/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato della sfida contro l'Istanbul Basaksehir e del suo ruolo in campo: "Stiamo continuando a crescere che è la cosa più importante, per noi era fondamentale non prendere gol ed oggi ci siamo riusciti.

Più partite si giocano in un ruolo e più riesci a prendere confidenza con i dettagli e con cosa riesci a fare. Il mister ci chiede di fare un po' tutto a centrocampo, ovviamente con i giusti tempi e le coperture andando anche un po' più avanti in fase offensiva. Nello sviluppo riusciamo ad uscire bene, poi dietro abbiamo fatto una buona partita e stiamo crescendo anche sotto quel punto di vista, dobbiamo quindi continuare con queste idee".