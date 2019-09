EUROPA LEAGUE PRIMA GIORNATA / Serata ricca di gol in EuropaLeague, con il clamoroso successo del Wolfsberger sul campo del BorussiaMonchengladbach. I tedeschi vengono battuti per 4-0. Cade male, a Ludogorets, anche il Cska Mosca. Per il ManchesterUnited solo 1-0 firmato Greenwood.

Ecco tutti i risultato della serata:

Espanyol-Ferencvaros 1-1

Porto-Young Boys 2-1

Gent-St. Etienne 3-2

Ludogorets-CSKA Mosca 5-1

Manchester United-Astana 1-0

Monchengladbach-Wolfsberger 0-4

Partizan-AZ Alkmaar 2-2

Rangers-Feyenoord 1-0

Roma-Basaksehir 4-0

Slovan Bratislava-Besiktas 4-2

Wolfsburg-Oleksandriya 3-1

Wolves-Braga 0-1