p>INTER MILAN GALANTE DERBY/ Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Fabio, ex difenore dell'Inter, ha parlato proprio dei nerazzurri e del Milan, che sabato sera saranno protagonisti a San Siro in occasione del derby di Milano: "Penso che quest'anno la Beneamata abbia una delle difese più forti d'Europa con". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Galante ha poi aggiunto: "In partite di questo tipo credo che gli attaccanti e i portieri possano avere un ruolo di spicco, quindi Donnarumma e Piatek per il Milan e Handanovic e Lautaro per l'Inter, saranno i protagonisti e fondamentali".