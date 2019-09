Cluj-Lazio, Inzaghi rammaricato: "Meritavamo di più"

EUROPA LEAGUE CLUJ INZAGHI / Serataccia per la Lazio che ha perso all'esordio europeo in casa del Cluj facendosi rimontare l'iniziale gol di Bastos. Nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato Simone Inzaghi recriminando sul risultato finale: "Senz'altro, come spesso accade, avremmo meritato qualcosa in più. Dispiace, soprattutto per il primo tempo fatto. Per fortuna nell'altra partita del girone hanno pareggiato, sono convinto che passeremo.

Ma dobbiamo credere in quel che facciamo, avremmo dovuto chiudere sul 2-0 il primo tempo. L'arbitro magari non avrebbe chiamato quel rigore che era viziato da un fallo su Leiva, non avremmo avuto da recriminare. Sono deluso per queste due sconfitte, ma non sono meritate. Dobbiamo essere più concreti nel portare a casa la vittoria, contro il Cluj così come contro la Spal. Siamo andati bene, il risultato non c'è ma ormai è una costante. Bisogna analizzare i secondi tempi, sia a Ferrara che in Romania siamo calati. Crediamo in quel che facciamo, ora testa al Parma: non sarà una partita facile ma faremo una grande gara".