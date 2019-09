EUROPA LEAGUE CLUJ LAZIO ACERBI / Brutta serata per la Lazio di Simone Inzaghi che ha perso all'esordio in questa Europa League in casa del Cluj. Al termine della sfida ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' l'esperto Francesco Acerbi che traccia la strada: "Eravamo passati in vantaggio, poi abbiamo perso il 2-1 su un rigore che non sembrava esserci perché si trattengono entrambi. Bisogna guardare avanti; giochiamo bene, loro erano organizzati e cattivi, ma lavoreremo.

Purtroppo non ci voleva, siamo all'inizio e volteremo pagina. Il Cluj è una buona squadra, bisognava chiudere la partita. Ci manca ancora qualcosa, un pizzico in più che dobbiamo tirar fuori tutti quanti. Per fortuna è solo l’inizio, ora su col morale e cerchiamo di battere il Parma. C’è qualcosa da migliorare, ma c’è tempo per farlo. La squadra è forte e ci risolleveremo come abbiamo sempre fatto. Le occasioni le creiamo ma dobbiamo dare qualcosa in più. Gli altri pedalano, dobbiamo farlo anche noi ed andare oltre la stanchezza. Bisogna fare un esame di coscienza e dare tutto ciò che si ha”.