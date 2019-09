CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO BORUSSIA DORTMUND/ Jadon Sancho, stellina classe 2000 del Borussia Dortmund, nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus di Fabio Paratici per le prossime sessioni di calciomercato.

Il giocatore inglese, intervistato ai microfoni di 'Viasport', ha fatto chiarezza sul suo futuro nel club della Ruhr: "Non posso sapere cosa succederà, mi limito a vedere le cose partita per partita".

Sancho, accostato anche in Premier League, ha poi aggiunto: "Voglio dare il 100% per il Borussia Dortmund e ovviamente portare a casa dei trofei con questa maglia".