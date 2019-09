EUROPA LEAGUE CLUJ LAZIO / Parte male la Lazio di Simone Inzaghi che fa il bis dopo la sconfitta in rimonta subita a Ferrara in campionato contro la Spal. Correa e compagni vanno infatti al tappeto in Romania contro i padroni di casa del Cluj dopo aver anche avuto il privilegio di passare in vantaggio a metà primo tempo con Bastos, abilissimo a mettere in rete una bella azione su sviluppi di corner. I biancocelesti non hanno però saputo gestire lo 0-1 con i rumeni capaci di agguantare il pari già al 41' con Deac che non sbaglia dal dischetto. Prima dell'intervallo c'è anche tempo per l'ultima chance sprecata dalla Lazio con Milinkovic. Ripresa su ritmi molto più compassati con occasioni e spettacolo che latitano.

Nonostante ciò i padroni di casa capitalizzano al massimo trovando il gol del definitivo 2-1 grazie ad, subentrato ad inizio ripresa.

CLUJ-LAZIO 2-1

Reti: 25′ Bastos, 41′ Deac, 75′ Omrani

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun (84′ Culio); L.Traoré (46′ Omrani), Deac (90' Golofca). A disp. Fernandez, Fascanu, Luis Aurelio, Susic. All. Dan Petruscu

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos (80′ Lulic); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha (67′ Cataldi), Jony (80′ Adekanye); Correa, Caicedo. A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Parolo. All. Inzaghi

Ammoniti: Leiva, Cataldi, Milinkovic-Savic, Arlauskis.

Arbitro: Stefanski (Polonia)

CLASSIFICA GRUPPO E: Cluj 3, Celtic 1, Rennes 1, Lazio 0.