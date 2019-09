ROMA BASAKSEHIR PETRACHI PASTORE FONSECA / Prima del calcio d'inizio di Roma-Basaksehir, valevole per la prima giornata di EuropaLeague, ha parlato Petrachi. Attenzioni puntate su Pastore e Fonseca: "Bisogna far capire ai giocatori quanto ci tenga la società a questa competizione - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Bisogna far bene senza sottovalutare l'avversario.

Questa è una squadra importante anche se si pensa che ci siano giocatori sconosciuti".

PASTORE - "Il mister lo metterà nella sua posizione, quindi non possono esserci alibi. Ha superato i problemi fisici, se fa il Pastore vero fa la differenza, sta a lui appropriarsi dell'affetto di Roma. Basta poco per conquistare i tifosi"

FONSECA - "Io sono rimasto catturato da lui, è un allenatore giovane ma avanti. Ha una capacità dialettica che gli permette di farsi capire bene dai ragazzi. Il percorso è quello giusto, lui vuole vincere attraverso il gioco"