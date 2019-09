CALCIOMERCATO BERBATOV RITIRO / Si ritira all'età di 38 anni e dopo un’ultima annata vissuta piuttosto lontano dai campi di gioco l'ex Manchester United, Dimitar Berbatov.

Il forte centravanti bulgaro ha dato l'annuncio ufficiale sui propri canali social: "La mia ultima partita è stata più di un anno fa, credo sia il momento giusto per fermarsi. Ho avuto alti e bassi nella mia carriera, ho vinto la giusta dose di trofei, ho segnato anche alcuni gol lungo il mio percorso. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere e a diventare il giocatore che avrei sempre voluto essere. Grazie a tutti, so che a volte non e’ stato facile lavorare con me, ma ho sempre dato il massimo per le squadre per cui ho giocato”.