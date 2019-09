Juventus, Agnelli lancia un messaggio alla UEFA

JUVENTUS AGNELLI UEFA / Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto durante il convegno 'Does Financial Fair Play matter', tenutosi all'Università Bocconi: "Le regole sono importanti, ma lo è anche il rapporto con le sanzioni - riporta l'ANSA - La UEFA può intervenire con 18 mesi di ritardo e questo deve cambiare".

Il numero uno bianconero ha annunciato che nel triennio 2021/24 ci saranno indagini per capire cosa cambiare e come muoversi in un calcio "in continua evoluzione": "Vogliamo più trasparenza, sarebbe utile anche per la Camera Giudicante della UEFA".

