PAGELLE LAZIO CLUJ VOTI / La Lazio esordisce in Europa League in casa del Cluj: nel primo tempo biancocelesti in vantaggio grazie al gol di Bastos, che capitalizza una buona prestazione della squadra di Inzaghi.

Poi il pareggio nel finale diche trasforma un calcio di rigore: il finale dei primi 45 minuti è 1-1.

CLUJ (5-3-2)

Arlauskis 6

Peteleu 5,5

Burça 6

Boli 5,5

Mike 6

Camora 5,5

Bordeianu 5,5

Djokovic 6,5

Paun 6

L. Traore 5

Deac 6,5



All.: Petrescu 6

LAZIO (3-5-2)

Strakosha 6

Vavro 6

Acerbi 6

Bastos 7

Lazzari 6

Milinkovic 6,5

Leiva 5,5

Berisha 6

Jony 6,5

Correa 6

Caicedo 6

All.: Inzaghi 6

MARCATORI: 25' Bastos (L), 42' rig. Deac (C)