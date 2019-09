JUVENTUS VERRATTI REAL MADRID / Il Real Madrid torna su Marco Verratti. Viste le difficoltà per arrivare a Pogba, Eriksen, van de Beek e Fabian Ruiz, il centrocampista italiano sarebbe nuovamente un profilo caldo sull'agenda della dirigenza merengue.

Florentino Perez sarebbe rimasto impressionato dalla prestazione dell'ex Pescara nel roboante 3-0 rifilato dalalla squadra di Zidane e stando a 'Don Balon' potrebbe tornare alla carica per Verratti. L'agente del giocatore Mino Raiola avrebbe rivelato a Perez della volontà del suo assistito di lasciare Parigi e potrebbe premere per un suo addio già per la prossima estate. Florentino vedrebbe Verratti - accostato di recente anche alla- come il naturale sostituto di Modric e avrebbe intenzione di mettere sul piatto una cifra intorno ai 90 milioni di euro per strapparlo al Paris Saint-Germain.