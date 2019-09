Bayern Monaco, che attacco di Hoeness a Ter Stegen

TER STEGEN NEUER HOENESS / La polemica tra Ter Stegen e Neuer per la maglia da titolare nella Nazionale tedesca continua a far discutere in Germania. Oggi, sull'argomento, ha parlato anche Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, che ha dichiarato alla stampa locale: "La vicenda è surreale e mi sorprende come la stampa di Monaco la sta trattando.

I giornali ad ovest supportano Ter Stegen in maniera estrema, come se avesse vinto 17 Mondiali, invece al sud non vedo supporto per Manuel".

Il numero uno dei bavaresi, ovviamente, si è schierato con il suo portiere: "La vicenda non doveva diventare un dibattito pubblico, Ter Stegen non può chiedere di giocare. Il portere è un ruolo diverso, il titolare deve essere chiaro e Neuer è il numero uno, non c'è niente da discutere".

