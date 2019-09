JUVE UNDER 23 SQUALIFICA PECCHIA / Stangata per Fabio Pecchia. L'allenatore della Juventus Under 23 è stato squalificato per tre giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel recupero della 3° giornata del girone A del campionato di Serie C contro l'Arezzo.

Pecchia è stato sanzionato per "Comportamento offensivo verso l'arbitro e per aver proferito espressioni blasfeme". La squadra bianconera, per la cronaca, ha poi superato per 2-1 i toscani grazie alle reti di Mota e Clemenza. Pecchia non sarà così in panchina nelle gare con Pontedera, Albinoleffe e Monza.