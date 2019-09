Juventus, tegola per il Bayer Leverkusen: si ferma Bailey

p>JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN INFORTUNIO BAILEY / Brutte notizie per il che ieri ha iniziato la Champions League con una brutta sconfitta interna contro il Lokomotiv Mosca (2-1): durante la sfida, si è infatti infortunato Leon Bailey, esterno offensivo classe '97, uno dei talenti più importanti dei tedeschi. Oggi il club ha annunciato che il problema del giamaicano lo terrà lontano dai campi di gioco per diverse settimane, e secondo la 'Bild' la sua assenza durerà circa un mese. Bailey salterà, quindi, la sfida alla Juventus in programma martedì 1 ottobre alle 21.