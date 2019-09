BARCELLONA SPAGNA ANSU FATI / E' la nuova stellina del calcio mondiale. Ha soltanto 16 anni, ma il Barcellona già pensa ad un suo rinnovo. Si tratta di Ansu Fati, classe 2002, che contro il Borussia Dortmund è stato il più giovane esordiente nella storia dei catalani in Champions League.

Un vero e proprio tesoro, che oltre ad essere delpotrà diventare anche della nazionale spagnola. Come riferisce 'As', il ragazzo riceverà il passaporto iberico entro questa settimana e potrà così giocare per le nazionali giovanili della 'Roja'. La selezione under-17 è già pronta a convocarlo per il prossimo mondiale di categoria. Una scelta che Fati accetterebbe volentieri. Il giocatore non sarebbe infatti interessato ad una chiamata da parte della Guinea-Bissau, suo paese natio.