Inter, lite Brozovic-Lukaku: parla de Vrij

INTER DE VRIJ BROZOVIC LUKAKU / Sta tenendo banco in casa Inter la presunta lite tra Brozovic e Lukaku dopo il deludente 1-1 all'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga.

Dell'episodio ha parlato Stefan, che a 'Sport Mediaset' ha voluto chiarire: "Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in spogliatoio. Non c'è niente da dire e da rispondere".

Caso già rientrato, dunque, in casa nerazzurra?