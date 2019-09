Calciomercato Inter, Marotta: altro colpo a costo zero

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA - Il calciomercato non si ferma mai e Beppe Marotta è tra i più attivi anche ora che la sessione è chiusa.

L'amministratore delegato dell'medita un colpo a costo zero (ma non è escluso un tentativo già a gennaio) e per questo ieri ha sguinzagliato gli scout nerazzurri in... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU INTERLIVE