SONDAGGIO CM.IT - Champions: Conte delude, Sarri 'perdonato'

SONDAGGIO CHAMPIONS INTER JUVENTUS ATALANTA - Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura delle squadre italiane in Champions League. A parte il Napoli, che ha battuto in casa i campioni d'Europa in carica del Liverpool, sono arrivati due pareggi ed una sconfitta.

A deludere maggiormente, secondo la maggioranza relativa (48%) dei follower della paginadi Calciomercato.it è stata l'di, che è riuscita ad evitare il ko interno contro lo Slavia Praga solo nel recupero. Per il 38% dei votanti, invece, è l'diad aver fatto peggio con il pesante 4-0 subito dalla Dinamo Zagabria, mentre soltanto il restante 14% ha bacchettato ladi: la rimonta dell'Atletico Madrid si può 'perdonare' ai bianconeri.