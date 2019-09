Real Madrid, Zidane in bilico: riecco Mourinho

CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE MOURINHO - La seconda avventura di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid non è partita nel migliore dei modi. I risultati in campionato sono mediocri (due vittorie e due pareggi) e la pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain complica il cammino in Champions League, almeno per il primo posto.

Se si aggiungono i troppi infortuni e i tanti malumori nello spogliatoio, si capisce perché la panchina di Zizou stia traballando. Secondo i media spagnoli il presidente Florentinostarebbe pensando ancora una volta di richiamare José, rimasto senza panchina da dicembre dopo l'esperienza al Manchester United, per risollevare le sorti delle 'Merengues'.