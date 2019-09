MARAN CAGLIARI GENOA / Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato in programma domani sera alla Sardegna Arena contro il Genoa: ''Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione per prepararla, visto che si gioca già domani. Negli ultimi giorni hanno lavorato quasi tutti con la squadra, a parte Nainggolan, che è ancora out, Pavoletti, Cragno e Faragò. A parte loro sono tutti arruolabili, ora devo fare delle valutazioni verso il tipo di partita che affronteremo''. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il recupero di Nainggolan: ''Sta sicuramente meglio, ha iniziato il lavoro sul campo.

Vedremo per quanti giorni ne avrà ancora, ma siamo già a buon punto”.

L'impatto di Simeone: ''È un temperamentale, la sua foto è il gol di domenica, ruba palla, va da solo per 50 metri e segna. Questo è sintomo di temperamento e grande carattere, lui e il padre sanno meglio di me quanto si somigliano, ma in questo sicuramente. Giovanni è un grandissimo professionista, mette entusiasmo nel lavoro e lo trasmette a tutti i compagni, questo è molto positivo''.

Buu a Lukaku: ''Io dal campo non li ho avvertiti. Ogni episodio va condannato e su questo siamo d’accordo tutti. Non mi piace però che la nostra tifoseria venga additata come razzista. Io non ho mai avvertito dal campo questo problema. L’eventuale episodio che discrimina poi, secondo me è sempre ingiusto e sbagliato“.