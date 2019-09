Milan-Inter, Candreva in dubbio. Ma Conte boccia Lazaro

MILAN INTER CONTE LAZARO - Uscito a inizio ripresa nel match pareggiato 1-1 contro la Slavia Praga per un colpo subito alla schiena, Antonio Candreva è in dubbio per il derby di sabato sera contro il Milan.

Qualora dovesse dare forfait, tuttavia, il tecnico nerazzurronon sembra intenzionato a riproporre Valentinocome fatto in Champions: l'esterno austriaco arrivato dall'Hertha Berlino è ancora indietro di condizione dopo l'infortunio patito in precampionato e non ha appreso gli schemi dell'allenatore salentino. Sulla fascia destra, allora, potrebbe essere riproposto il jolly Danilo, finora impiegato soprattutto nel terzetto difensivo.