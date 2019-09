p>MILAN INTER MALDINI / Paolo, direttore tecnico rossonero, si è concesso ai microfoni di 'Milan TV' per presentare il derby di Milano in programma sabato sera a San Siro contro l': ''È sempre una grande emozione, ma devo dire che, grazie a Dio, l’importanza di questo derby non è superiore all’importanza di vincere qualcosa nella stagione''. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I derby giocati: "Ne ho giocati davvero tanti, credo più di cinquanta e posso dire che stati tutti un po’ diversi. A 16/17 anni la tensione è sicuramente più difficile da gestire. Ho vissuto diverse emozioni, forse quelli più emozionanti in assoluto sono stati quelli di Champions League. Vincere una semifinale, qualificarsi per la finale e poi vincere la coppa. Alla fine è il risultato che conta: probabilmente quelli lì sono stati i più intensi per me".

Il derby da dirigente: ''La differenza è enorme. Non giochi la partita, non ti prepari per giocarla ma per vederla. A livello di stress è molto più impattante la partita vista che quella giocata. Giocando riesci a sfogare quelli che sono i tuoi istinti, le tue paure e le tue preoccupazioni".