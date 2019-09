Juventus, aumenta la concorrenza per Haland: c'è il Barcellona!

CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND BARCELLONA SALISBURGO - La tripletta realizza all'esordio in Champions League con la maglia del Salisburgo, contro il Genk, continua a far parlare di Erling Braut Haland.

Il 19enne bomber norvegese è la vera sorpresa della prima giornata della fase a gironi e già le voci diimpazzano: il calciatore è stato accostato allae al, ma anche ilsi aggiunge alla lista. Stando, infatti, al 'Mundo Deportivo', i catalani avrebbero già seguito il calciatore durante ildisputato in Polonia con la sua Nazionale, dove ha realizzato 9 gol in una sola partita (contro l'). Sugli spalti, sarebbe stato presente uno scout dei catalani che avrebbe segnato in rosso il suo nome sull'agenda.