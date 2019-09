p>CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Arkadiusz, attaccante polacco del, non è ancora sceso in campo nelle prime partite stagionali della squadra dia causa di un problema al pube: l'exdovrebbe rivedersi sul rettangolo verde di gioco contro ilnel prossimo turno di campionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno' intanto si continua a parlare del possibile rinnovo di contratto con l'entourage del polacco: la scadenza attuale è fissata al 2021, Milik ha chiesto un adeguamento di contratto a partire da una base fissa di 3,5 milioni di euro dopo i 20 gol della scorsa stagione.