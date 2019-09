CALCIOMERCATO CHAMPIONS BERNARDESCHI DYBALA / Rieccola finalmente! E' tornata la Champions League con la due giorni del primo turno della fase a gironi: l'occasione per scoprire nuovi talenti, dare un'occhiata a campioni già affermati e... tuffarsi sui grandi esclusi. Della prima categoria fa parte sicuramente Erling Braut Haland, 19enne talento del Salisburgo, protagonista con una tripletta nel suo esordio nella principale competizione continentale: debutto da favola, come da favola è la sua stagione con ben 11 reti nelle prime sette partite del campionato austriaco. Le big ci hanno messo gli occhi addosso in vista delle prossime sessioni di calciomercato quando dovranno però fare i conti con gli scontenti: qualcuno già ha il muso lungo, soprattutto dove le esclusioni nella prima giornata di Champions League. Ed allora facciamo proprio il punto sugli esclusi della Champions League: da Bernardeschi e Dybala a Cancelo e Milik, le ultime sui calciatori che sembrano fuori dai progetti delle big con vista sul calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, la Champions conferma: Dybala e Bernardeschi 'panchinari' di lusso

Nel calciomercato Juventus estivo il nome di Paulo Dybala è stato quello più ricorrente: la Joya è stata ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United, nell'affare Lukaku. Con il belga andato all'Inter, per l'argentino si è fatto avanti - senza successo - il Tottenham e poi l'infruttuosa trattativa con il Paris Saint-Germain e quindi la permanenza in bianconero. Ma con quale ruolo? Panchinaro di lusso, almeno stando alle prime gare ufficiali disputate: quattro panchine su quattro per Dybala che ha totalizzato appena 24 minuti giocati con due fugaci apparizioni in campo. Poco, troppo poco, per il calciatore che ha il numero 10 sulle spalle e ambisce a ben altra centralità nel progetto. Normale pensare che a gennaio, se non dovessero cambiare le cose, tra Dybala e la Juventus la separazione sarebbe (quasi) inevitabile: Tottenham e Manchester United potrebbero tornare alla carica e questa volta il calciatore potrebbe dire sì.

Caso simile quello vissuto da Bernardeschi: in estate si è parlato di un possibile scambio con Rakitic ma la trattativa non è mai decollata.

Calciomercato Napoli, da Milik a Hysaj: quale futuro?

Ora però il minutaggio è decisamente basso: 89 minuti complessivi con due presenze e la bocciatura di ieri al Wanda Metropolitano quando Sarri ha preferito lanciarein attacco. Ora l'ex Fiorentina attenderà i prossimi impegni poi tra qualche settimana farà un bilancio: con gli Europei da giocare in estate, una stagione in panchina non può far piacere ed allora un addio potrebbe essere preso in considerazione. Cosa che potrebbe fare anche, mandato in tribuna contro l'Atletico e ancora con zero presenze in stagione.

Anche il Napoli ha i suoi calciatori in 'riflessione': Milik è stato fermato finora da un infortunio ma rientrato a disposizione la scorsa settimana non ha ancora visto il campo. Ancelotti ha preferito non rischiarlo con la Sampdoria, non convocandolo neppure, e lo ha tenuto in panchina 90 minuti contro il Liverpool: nella gerarchia del tecnico avanza Llorente, lo spagnolo ha avuto un impatto importante in pochi minuti di gioco, ed ora ci si interroga sul ruolo che potrà avere il polacco. Contro il Lecce la prima risposta che potrebbe riguardare anche Hysaj e Malcuit: i due terzini sono 'spariti' dai radar con appena 6 minuti per l'albanese e zero presenze per il francese. Di Lorenzo si è preso la maglia da titolare ma ovviamente non potrà giocarle tutte, cosa accadrà con i due 'rimpiazzi'? Le risposte arriveranno prima di gennaio quando anche loro due rifletteranno sul da farsi.

Calciomercato, da Paredes a Jovic e Gotze: quanti 'esuberi' Champions

Ma la questione esclusi non riguarda soltanto le italiane: nella due giorni Champions sono diversi i calciatori che hanno continuano a riscaldare la panchina a partire da una vecchia conoscenza della Serie A, quel Cancelo voluto fortemente dal Manchester City. Per il portoghese due apparizioni lampo tra Premier e Champions e la sensazione che per Guardiola non sia ancora a livello dei titolari. Lì dove non compare nel Psg Paredes: 60 minuti in quattro presenze testimoniano una non centralità nel progetto Tuchel. E non sta riuscendo ad imporsi al Real Madrid anche Jovic: pagato 60 milioni, finora il bomber serbo ha giocato solo scampoli di match. Certo l'adattamento è necessario, ma le aspettative erano decisamente diverse. Come diverse erano le attese di Gotze e Giroud: due calciatori esperti che finora sono stati ai margini rispettivamente al Borussia Dortmund e al Chelsea. Per tutti le prossime settimane riveleranno quanto potranno essere utili alle loro squadre poi arriverà il momento dei bilanci. Del resto gennaio e il calciomercato non sono poi così lontani...