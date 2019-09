p>CLUJ LAZIO CONVOCATI EUROPA LEAGUE / Simoneha diramato la lista dei convocati dellain vista dell'esordio in Europa League in programma quest'oggi contro il: spicca l'assenza di Ciro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco i convocati:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Luiz Felipe, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Adenkaye, Caicedo.