Juventus, rinnovo Pogba: lo United ha 'imparato' da de Gea

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO CONTRATTO POGBA MANCHESTER UNITED - Nonostante le numerosissime voci di mercato, Paul Pogba è rimasto al Manchester United.

Laha pensato a riportare il francese a Torino, col Paris Saint-Germain era stato raggiunto l'accordo mentre per il tecnico del, Zinedine, era la priorità per la linea mediana. Adesso la situazione è cambiata e i 'Red Devils' hanno tutta l'intenzione di blindarlo con un nuovo contratto. Stando a quanto riportato dall'Evening Standard, la dirigenza inglese vorrebbe evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza dell'attuale accordo (2021 con opzione per un'ulteriore stagione), come successo con David, e all'inizio del prossimo anno potrebbero aprire i colloqui con l'agente del 26enne calciatore, Mino, per il prolungamento.